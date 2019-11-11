***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968Transferler-2.171.748 2.171.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -149.871 -681.324 -831.195 -213.901 -1.045.096Dönem Sonu Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -564.713 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -681.324 112.927.255 -687.383 112.239.872Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-33.091 -33.091 -33.091Transferler-1.773.039 1.773.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -450.918 27.329.627 26.878.709 471.138 27.349.847Sermaye Arttırımı196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi329.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-23.437.018 -23.437.018 -23.437.018Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.880 23.880 -1.257 -1.257Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 -23.437.018 351.940 436.621 -1.065.289 1.487.005 8.069.258 -108.524.490 27.329.627 552.034.047 8.296.855 560.330.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.388.637 -13.318.794Dönem Karı (Zararı)13 27.807.175 -895.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.399.395 96.191Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler767.921 29.086Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.242.354 37.487Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.242.354 -28.566Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler66.053Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler405.469 87.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler437.153 156.049Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-31.684 -68.719Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.186.089 -32.798Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.186.014 -32.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.999.925Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.462 7.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.068.777 -12.370Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler428.265 -19.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-205.446.565 -12.517.520Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.426.894 -62.898.419İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.643.716 -7.030.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.216.822 -55.868.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.072.512 -6.154İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.111.864İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)39.352 -6.154Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.655.768 -20.188.045Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-96.864.757 -16.866.553Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.201.593 -2.934.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-369.755 65.048İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.831.838 -2.999.509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.513 1.604.274İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-45.750 155.898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-40.763 1.448.376Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23.654.940 90.763.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.208.423 -1.991.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.988.884 -2.156.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.780.461 164.828Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-190.038.785 -13.316.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-313.361 -2.240Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.491YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.341.803 40.957İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.312Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.312Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-188.674 -6.355Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -173.051 -6.355Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-660.917Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 4.195.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI192.196.202 32.798Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri196.012.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.050.664Ödenen Faiz-2.615.458Alınan Faiz15.186.014 32.798YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.149.368 -13.245.039NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.149.368 -13.245.039DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ181.873 13.676.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.331.241 430.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.331.241 181.873Finansal Yatırımlar108.067 106.176Ticari Alacaklar402.185.145 77.107.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 71.857.839 7.522.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 330.327.306 69.585.738Diğer Alacaklar74.345.009 97.780İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar74.032.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar313.006 97.780Stoklar5 409.589.856 93.185.902Peşin Ödenmiş Giderler8 232.543.445 35.676.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar820.472 30.623Diğer Dönen Varlıklar9 34.316.574 4.630.091ARA TOPLAM1.159.239.809 211.016.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.159.239.809 211.016.703DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar76.003.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 76.003.978Diğer Alacaklar739.953 195.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar739.953 195.175Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar141.961 94.672Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.636.694 21.386.277Maddi Duran Varlıklar6 3.774.756 144.811Kullanım Hakkı Varlıkları5.666.431Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.595.754 14.913.053Şerefiye8.295.612 5.922.752Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.300.142 8.990.301Peşin Ödenmiş Giderler141.161Ertelenmiş Vergi Varlığı12 28.386.692 4.786.069TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.087.380 41.520.057TOPLAM VARLIKLAR1.319.327.189 252.536.760KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.654.740Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.127.845Ticari Borçlar175.961.826 43.244.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 5.894.788 93.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 170.067.038 43.150.775Diğer Borçlar702.695 198.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar176.473 166.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar526.222 31.570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 368.565.258 309.631Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü486.214Kısa Vadeli Karşılıklar4.665.570 792.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.611.318 661.144Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 3.054.252 131.027Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 846.785 396.029ARA TOPLAM595.010.933 44.940.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER595.010.933 44.940.558UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.583.296Diğer Borçlar2.689.174 2.549.804İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.689.174 2.549.804Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 116.258.633 91.417.672Uzun Vadeli Karşılıklar5.457.896 1.109.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.426.296 1.078.091Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 31.600 31.360Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 4.996.355 1.765.478Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 37.685TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.985.354 96.880.090TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER758.996.287 141.820.648ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar552.034.047 111.367.602Ödenmiş Sermaye665.538.887 140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı-88.293.042Geri Alınmış Paylar (-)-23.437.018Paylara İlişkin Primler (İskontolar)351.940 339.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-628.668 -177.750Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-628.668 -177.750Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)436.621 436.621Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.065.289 -614.371Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.487.005 1.510.885Diğer Yedekler8.069.258 8.069.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-108.524.490 -106.742.240Net Dönem Karı veya Zararı13 27.329.627 -1.773.039Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.296.855 -651.490TOPLAM ÖZKAYNAKLAR560.330.902 110.716.112TOPLAM KAYNAKLAR1.319.327.189 252.536.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 91.421.955 11.295.525 46.529.425 84.280Satışların Maliyeti10 -79.950.829 -10.170.555 -39.279.393 -52.437TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.471.126 1.124.970 7.250.032 31.843BRÜT KAR (ZARAR)11.471.126 1.124.970 7.250.032 31.843Genel Yönetim Giderleri-7.865.763 -3.165.863 -3.922.341 -1.243.413Pazarlama Giderleri-695.070 -185.217 -604.069 -146.621Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 15.172.773 2.733.321 11.656.682 1.200.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -4.461.883 -1.409.454 -1.173.215 -690.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.621.183 -902.243 13.207.089 -848.234Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.186 19.624 36.186Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-428.265 -36.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-11.462 -7.081 -1.164 -692FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.217.642 -889.700 13.205.611 -848.926Finansman Gelirleri15.208.327 32.798 11.661.269 1.370Finansman Giderleri-3.687.571 -50.693 -3.595.785 -11.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.738.398 -907.595 21.271.095 -859.450Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.068.777 12.370 -3.132.357 -36.934Dönem Vergi (Gideri) Geliri-504.701 -504.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 3.573.478 12.370 -2.627.656 -36.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 27.807.175 -895.225 18.138.738 -896.384DÖNEM KARI (ZARARI)27.807.175 -895.225 18.138.738 -896.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 477.548 -213.901 505.036 -133.813Ana Ortaklık Payları13 27.329.627 -681.324 17.633.702 -762.571Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kaza 13 0,08160000 -0,00640000 -0,05320000 -0,00640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-457.328 -149.871 -467.712 -186.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-571.660 -187.339 -584.640 -233.056Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.332 37.468 116.928 46.612Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 114.332 37.468 116.928 46.612Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-457.328 -149.871 -467.712 -186.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.349.847 -1.045.096 17.671.026 -1.082.828Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar471.138 -213.901 505.036 -133.813Ana Ortaklık Payları26.878.709 -831.195 17.165.990 -949.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798087BIST