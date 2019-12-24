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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.12.2019 17:11
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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 24.12.2019 tarih ve BİAŞ-4-9687 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805008


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 287 287 2,69  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,34  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,06  
B. Petrol 67,19 67,19 0,80  
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