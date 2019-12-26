***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19.11.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.12.2019Davanın Konusu19.08.2019 tarinde yapılan Birleşme Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Mahmut Gökhan KoparanDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/913Davanın Duruşma Tarihi15.01.2020Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 19.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 5, 6 ve 7 nolu kararların iptali için Şirketimizin mevcut sermayesine göre şirket sermayesinin on milyonda yirmibeşine ( % 0,00025) tekabül eden 1.682 adet hisseye sahip Mahmut Gökhan Koparan tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/913 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.Söz konusu iptal davasını açan şahıs hakkında ana ortağımız İhlas Holding A.Ş. adına sahte senet düzenlemek suçundan sahtecilik ve dolandırıcılık suçu nedeni ile daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca iddianame düzenlenmiş olup, nitelikli sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması ile Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası devam etmektedir. Ayrıca konuya ilişkin diğer hukuki süreç ve davalar da devam etmektedir. Bu kapsamda Genel Kurul iptal davası açması tamamen hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde, Şirketimize zarar vermek maksadı ile ve ana ortağımıza olan husumeti üzerine olup, Şirketimizin tüm yasal haklarını kullanacağını ve bu iptal davası sürecinde gerek şirketimiz adına gerekse yatırımcılarımız adına doğabilecek her türlü zararın tazmini için hukuki haklarını arayacağını kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805406BIST