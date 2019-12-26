***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
26.12.2019 18:05
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.11.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.12.2019
Davanın Konusu
19.08.2019 tarinde yapılan Birleşme Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Mahmut Gökhan Koparan
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/913
Davanın Duruşma Tarihi
15.01.2020
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 5, 6 ve 7 nolu kararların iptali için Şirketimizin mevcut sermayesine göre şirket sermayesinin on milyonda yirmibeşine ( % 0,00025) tekabül eden 1.682 adet hisseye sahip Mahmut Gökhan Koparan tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/913 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
Söz konusu iptal davasını açan şahıs hakkında ana ortağımız İhlas Holding A.Ş. adına sahte senet düzenlemek suçundan sahtecilik ve dolandırıcılık suçu nedeni ile daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca iddianame düzenlenmiş olup, nitelikli sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması ile Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası devam etmektedir. Ayrıca konuya ilişkin diğer hukuki süreç ve davalar da devam etmektedir. Bu kapsamda Genel Kurul iptal davası açması tamamen hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde, Şirketimize zarar vermek maksadı ile ve ana ortağımıza olan husumeti üzerine olup, Şirketimizin tüm yasal haklarını kullanacağını ve bu iptal davası sürecinde gerek şirketimiz adına gerekse yatırımcılarımız adına doğabilecek her türlü zararın tazmini için hukuki haklarını arayacağını kamuoyuna duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805406
BIST