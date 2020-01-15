***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19.11.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.12.2019Davanın Konusu19.08.2019 tarinde yapılan Birleşme Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Mahmut Gökhan KoparanDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/913Davanın Duruşma Tarihi15.01.2020Alınan KararDAVANIN REDDİBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDaha önce 26.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile "Şirketimizin 19.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 5, 6 ve 7 nolu kararların iptali için Şirketimizin mevcut sermayesine göre şirket sermayesinin on milyonda yirmibeşine (% 0,00025) tekabül eden 1.682 adet hisseye sahip Mahmut Gökhan Koparan tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/913 esas sayılı dosyasında dava açıldığı" bildirilmişti.Bu gün (15.01.2020) Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılan duruşma sonucunda, davanın reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812937BIST