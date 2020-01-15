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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

15.01.2020 17:46
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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
19.11.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.12.2019
Davanın Konusu
19.08.2019 tarinde yapılan Birleşme Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Mahmut Gökhan Koparan
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/913
Davanın Duruşma Tarihi
15.01.2020
Alınan Karar
DAVANIN REDDİ
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Daha önce 26.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile "Şirketimizin 19.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 5, 6 ve 7 nolu kararların iptali için Şirketimizin mevcut sermayesine göre şirket sermayesinin on milyonda yirmibeşine (% 0,00025) tekabül eden 1.682 adet hisseye sahip Mahmut Gökhan Koparan tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/913 esas sayılı dosyasında dava açıldığı" bildirilmişti.
Bu gün (15.01.2020) Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılan duruşma sonucunda, davanın reddine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812937


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MARTI 1,17 161.389.192 % 15,84  
GYHOL 14,77 6.147.311 % 14,94  
QNBFB 51,15 63.538.015 % 14,94  
DAGHL 4,16 10.751.780 % 14,92  
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Frank 6,0711 6,1077 % 0,25  
Riyal 1,5612 1,5690 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.554 6,82  
Altın Gr. 293 293 0,70  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,96 18,00 0,16  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,30  
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