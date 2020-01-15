***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
15.01.2020 17:46
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.11.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.12.2019
Davanın Konusu
19.08.2019 tarinde yapılan Birleşme Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Mahmut Gökhan Koparan
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/913
Davanın Duruşma Tarihi
15.01.2020
Alınan Karar
DAVANIN REDDİ
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Daha önce 26.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile "Şirketimizin 19.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 5, 6 ve 7 nolu kararların iptali için Şirketimizin mevcut sermayesine göre şirket sermayesinin on milyonda yirmibeşine (% 0,00025) tekabül eden 1.682 adet hisseye sahip Mahmut Gökhan Koparan tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/913 esas sayılı dosyasında dava açıldığı" bildirilmişti.
Bu gün (15.01.2020) Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılan duruşma sonucunda, davanın reddine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812937
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8690
18:056,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5670
En Düşük
6,5414
18:05293,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,97
|Açılış
|: 293,53
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6333
|7,6716
|% -0,02
|
|Frank
|6,0711
|6,1077
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5612
|1,5690
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|6,82
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,30
|
Seans Raporu
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, SAHOL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -303, 23 kaybederek (% -0.26 ) 115, 397
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DENGE, ORMA, TBORG, SANFM, EGCEY, EKIZ, BALAT, ALYAG, EGCYH
-
17:59
MARTI, BAGFS, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
IHGZT, SNGYO, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında