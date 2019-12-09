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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2019 09:33
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Her Türlü Madencilik Faaliyetlerinde Bulunmak 7700000 6292000 TRY 81,71 Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi İnşaat 1000000 100000 TRY 10,00 İştirak
İhlas Chinasilkroadgroup Finansal Danışmanlık A.Ş. Finansal yatırım, enerji, stratejik ve yönetim danışmanlığı 50000 25000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
İhlas Chınasılkroadgroup Commodıty Dış Ticaret A.Ş. Yurt içi ve yurt dışı emtia ticareti 50000 15000 TRY 30 İştirak
İhlas Mining Ltd. Şti. (İhlas Mining) Madencilik 364650 328185 TRY 90 Bağlı Ortaklık
İhlas İnşaat Proje Taahhüt ve Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 35000000 34965000 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. İnşaat 3100000 2460000 TRY 79,35 Bağlı Ortaklık
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Turizm 4800000 4800000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Turizm 14000000 2608680 TRY 18,63 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802454


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DURDO 13,46 5.824.783 % 14,55  
CEMAS 1,59 122.927.462 % 13,57  
GLRYH 2,46 25.336.828 % 11,82  
AFYON 6,38 138.370.544 % 10,96  
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Sterlin 7,6129 7,6511 % 0,41  
Frank 5,8324 5,8676 % 0,17  
Riyal 1,5417 1,5495 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.464 2,57  
Altın Gr. 273 273 0,91  
Cumhuriyet 1.809 1.836 7,00  
Tam 1.801 1.846 7,38  
Yarım 870 893 3,57  
Çeyrek 437 446 1,78  
Gümüş.Ons 16,59 16,62 0,02  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 -0,55  
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