***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMaxreal Telekomikasyon Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile cep telefonu firması MAXREAL TELEKOMİKASYON LTD. ŞTİ. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalamak üzere görüşmelere başlanmıştır.2018 yılında Çin'de kurulan realme 2019 yılında dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası olarak pazarda 7. Sıraya yükselmiştir. realme Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Malezya, Singapur, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Türkiye pazarlarında faaliyet göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808793BIST