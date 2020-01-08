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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.01.2020 10:47
GÜNCEL HABERLER



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Maxreal Telekomikasyon Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

    
Şirketimiz ile cep telefonu firması MAXREAL TELEKOMİKASYON LTD. ŞTİ. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalamak üzere görüşmelere başlanmıştır.
  
            2018 yılında Çin'de kurulan realme 2019 yılında dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası olarak pazarda 7. Sıraya yükselmiştir. realme Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Malezya, Singapur, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Türkiye pazarlarında faaliyet göstermektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808793


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TIRE 5,54 130.103.698 % 10,14  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
BURVA 12,64 4.225.801 % 8,68  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8375 7,8768 % 0,33  
Frank 6,1279 6,1648 % 0,03  
Riyal 1,5876 1,5955 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 8,64  
Altın Gr. 304 304 1,70  
Cumhuriyet 2.018 2.048 20,00  
Tam 2.005 2.055 16,77  
Yarım 969 994 8,11  
Çeyrek 486 497 4,06  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,00  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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