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***ISATR* *HAYAT* *HALKB* *USAK* *GARAN* *ISFIN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

13.01.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******HAYAT******HALKB******USAK******GARAN******ISFIN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, GARAN, HAYAT, ISFIN, HALKB, USAK, ISATR

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTV12010 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB12012 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN12016 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12011 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfa
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812099


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,50 100.070.601 % 20,00  
HUBVC 25,24 106.530.064 % 19,96  
RYGYO 6,31 114.896.700 % 19,96  
YUNSA 13,30 148.969.935 % 19,93  
RYSAS 6,88 140.620.528 % 19,86  
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Sterlin 7,6062 7,6443 % -0,58  
Frank 6,0220 6,0583 % 0,09  
Riyal 1,5607 1,5685 % -0,09  
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Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
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