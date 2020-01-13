***ISATR* *HAYAT* *HALKB* *USAK* *GARAN* *ISFIN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ISATR******HAYAT******HALKB******USAK******GARAN******ISFIN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ERGLI, GARAN, HAYAT, ISFIN, HALKB, USAK, ISATRMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTV12010 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB12012 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN12016 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12011 FİNANSMAN BONOSU 13/01/2020 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812099BIST