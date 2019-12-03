***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2019 18:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 24.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. 03.12.2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş payları ile ilgili olarak 4,33-4,39 fiyat aralığından 120.199 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payımız %67,19 olmuştur. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %5,04 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/12/2019 0 120.199 -120.199 238.653.425,99 238.533.226,99 % 67,23 % 67,23 % 67,19 % 67,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801595
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 3,38
|Açılış
|: 273,59
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4606
|7,4980
|% 0,63
|
|Frank
|5,8087
|5,8437
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|15,97
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,43
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
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|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,06
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17:59XU100
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