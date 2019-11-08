***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2019 08:59
a gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797409
BIST
11:40103.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -219,78
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:405,7560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:406,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:40272,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,91
|Açılış
|: 272,35
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,50
|1.925.132
|% 14,11
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,89
|254.618.925
|% 9,64
|
|IZMDC
|4,02
|15.238.635
|% 7,77
|
|GYHOL
|6,44
|1.615.219
|% 6,80
|
|VERUS
|15,69
|20.891.049
|% -11,75
|
|GEDZA
|5,40
|1.918.472
|% -8,78
|
|BRSAN
|8,73
|7.976.444
|% -8,59
|
|TIRE
|1,83
|22.641.930
|% -6,63
|
|CMENT
|12,55
|1.747.010
|% -4,64
|
|THYAO
|12,81
|880.762.351
|% 1,18
|
|ICBCT
|4,89
|254.618.925
|% 9,64
|
|ASELS
|19,05
|248.155.270
|% 0,58
|
|GARAN
|9,79
|173.451.962
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|153.052.521
|% -0,27
|
|THYAO
|12,81
|880.762.351
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,29
|123.282.447
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,89
|254.618.925
|% 9,64
|
|PETKM
|3,66
|153.052.521
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,05
|34.594.310
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3550
|7,3919
|% 0,17
|
|Frank
|5,7558
|5,7905
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|3,73
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,56
|