***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2019 09:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği T. İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799869
BIST
14:06106.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 115,22
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:065,6911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:066,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:06268,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 268,75
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.926.814
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,58
|218.607.504
|% 13,65
|
|ULUUN
|3,53
|23.255.779
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|13.049.789
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|AKFGY
|3,06
|20.969.302
|% -2,86
|
|THYAO
|13,85
|835.937.575
|% -0,72
|
|SISE
|4,73
|239.219.141
|% 1,72
|
|ECILC
|3,58
|218.607.504
|% 13,65
|
|ASELS
|19,41
|199.675.007
|% 0,05
|
|PETKM
|3,75
|186.715.702
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|140.677.694
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,34
|173.262.172
|% -0,85
|
|ECILC
|3,58
|218.607.504
|% 13,65
|
|THYAO
|13,85
|835.937.575
|% -0,72
|
|SISE
|4,73
|239.219.141
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3422
|7,3790
|% 0,04
|
|Frank
|5,7228
|5,7573
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5129
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,96
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|-0,07
|
Seans Raporu
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Yüzde 6.67 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 975, 214 adet işlem
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Yüzde 5.59 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 275 adet işlem