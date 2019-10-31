***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
31.10.2019 12:45
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 06.11.2019 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 06/11/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795801
BIST
15:5798.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,33
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:575,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:576,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:57277,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 2,85
|Açılış
|: 277,01
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,95
|4.667.254
|% 12,32
|
|DITAS
|9,05
|12.320.385
|% 12,14
|
|KNFRT
|7,63
|14.704.904
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.552.582
|% -5,77
|
|GUSGR
|1,75
|17.969.574
|% -5,41
|
|ADEL
|11,39
|1.740.414
|% -5,24
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|FENER
|15,86
|223.262.186
|% 3,93
|
|GARAN
|9,26
|199.252.041
|% 0,33
|
|AKBNK
|6,98
|192.259.397
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.464.166
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,18
|89.685.266
|% -0,46
|
|IHLAS
|0,57
|22.004.494
|% -1,72
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|11,82
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,85
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|12,53
|
|Yarım
|884
|907
|6,06
|
|Çeyrek
|443
|453
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
|
Seans Raporu
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