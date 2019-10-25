***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2019 ve 24.09.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17.09.2019 ve 24.09.2019 tarihli açıklamalarımız.Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraç Belgesi" ve "Başvuru Formu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794851BIST