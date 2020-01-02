***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.01.2020 15:56
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.12.2019 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1,5 milyar Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806867
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9590
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|Önceki Kapanış
|: 5,9510
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5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6590
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|Önceki Kapanış
|: 6,6750
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En Düşük
6,6492
18:05292,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,13
|Açılış
|: 292,30
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8023
|7,8414
|% -0,68
|
|Frank
|6,1012
|6,1379
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5838
|1,5917
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|8,22
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,02
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|-0,02
|
Seans Raporu
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