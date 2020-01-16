***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2020 12:28
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813152
BIST
14:27122.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.369,65
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:275,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0193
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8517
14:276,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5338
14:27293,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.094.636
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,16
|83.837.731
|% 13,67
|
|FONET
|9,65
|117.166.129
|% 12,60
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|684.116
|% -6,67
|
|PGSUS
|77,20
|460.352.443
|% -6,31
|
|THYAO
|15,08
|1.756.464.602
|% 2,59
|
|GUSGR
|2,56
|552.475.510
|% -3,40
|
|AKBNK
|8,86
|471.808.723
|% 0,80
|
|PGSUS
|77,20
|460.352.443
|% -6,31
|
|EKGYO
|1,68
|391.392.208
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,68
|391.392.208
|% 2,44
|
|GUSGR
|2,56
|552.475.510
|% -3,40
|
|ALBRK
|1,77
|214.457.059
|% 1,14
|
|THYAO
|15,08
|1.756.464.602
|% 2,59
|
|KRDMD
|3,09
|346.562.648
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6400
|7,6783
|% 0,07
|
|Frank
|6,0742
|6,1108
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5596
|1,5675
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|1,11
|
|Yarım
|936
|960
|0,54
|
|Çeyrek
|469
|480
|0,26
|
Seans Raporu
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14:41GYHOL
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