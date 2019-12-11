***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11.12.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.12.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISBA1924Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.770.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.12.2019Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2018 tarihinde 53/1214 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 20 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 11 Eylül 2019 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTISBA1924 ISIN kodlu 154.770.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803002BIST