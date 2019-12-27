***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 13:42
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB32069
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.680.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan 91 gün vadeli finansman bonosu ile ilgili olarak "Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar" bilgisi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805530
BIST
17:49113.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,97
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:495,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:496,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0609
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:49289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,62
|115.584.094
|% 18,02
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,17
|133.623.241
|% 12,40
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,78
|195.673.121
|% -13,83
|
|QNBFB
|37,60
|84.947.364
|% -13,04
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,29
|65.305.592
|% -6,23
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|THYAO
|13,95
|503.713.665
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|TKFEN
|19,22
|322.984.305
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|IHLAS
|0,88
|121.830.469
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.536.133
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8237
|% 1,21
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,59
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,13
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
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17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de