***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISB32069Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.680.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 26.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan 91 gün vadeli finansman bonosu ile ilgili olarak "Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar" bilgisi eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805530BIST