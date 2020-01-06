***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 06.01.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.01.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,53Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB12020Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 413.954.063İhraç Fiyatı 0,91259Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2020Kayıt Tarihi 03.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.9067 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli, TRFTISB12020 ISIN kodlu 413.954.063 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807734BIST