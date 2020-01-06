***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2020 13:55
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 06.01.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,53
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB12020
Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 413.954.063
İhraç Fiyatı 0,91259
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2020
Kayıt Tarihi 03.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.9067 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli, TRFTISB12020 ISIN kodlu 413.954.063 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807734
BIST