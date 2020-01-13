***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 13.01.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 450.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.01.2020Vade (Gün Sayısı) 340Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,34Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,46Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB12012Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.242.930İhraç Fiyatı 0,84735Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.01.2020Kayıt Tarihi 10.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.1534 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 4-5-6 Şubat 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 340 gün vadeli, TRFTISB12012 ISIN kodlu 21.242.930 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812056BIST