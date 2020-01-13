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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2020 14:33
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***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 13.01.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 450.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 340
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,34
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,46
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB12012
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.242.930
İhraç Fiyatı 0,84735
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.01.2020
Kayıt Tarihi 10.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.1534 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 4-5-6 Şubat 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 340 gün vadeli, TRFTISB12012 ISIN kodlu 21.242.930 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812056


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RYGYO 6,31 114.896.700 % 19,96  
YUNSA 13,30 148.969.935 % 19,93  
RYSAS 6,88 140.620.528 % 19,86  
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Sterlin 7,6062 7,6443 % -0,58  
Frank 6,0220 6,0583 % 0,09  
Riyal 1,5607 1,5685 % -0,09  
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Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
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Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
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