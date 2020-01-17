***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2030Vade (Gün Sayısı) 3.653Ek Açıklamalarİlgi: 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley&Co. International plc'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bankamızca yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere planlanan Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, sabit faizli 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın nominal tutarı 750 milyon ABD Doları ve kupon faiz oranı %7,75 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813303BIST