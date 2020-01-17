***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2020 09:59
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley&Co. International plc'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bankamızca yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere planlanan Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, sabit faizli 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın nominal tutarı 750 milyon ABD Doları ve kupon faiz oranı %7,75 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813303
BIST
11:25121.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 208,04
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:255,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8663
En Düşük
5,8463
11:256,5305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:25293,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,51
|Açılış
|: 293,13
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,09
|9.309.365
|% 14,43
|
|BNTAS
|3,80
|173.341.308
|% 14,11
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,37
|7.726.447
|% 12,34
|
|LIDFA
|4,56
|6.648.769
|% 11,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|MAALT
|78,95
|1.668.035
|% -6,35
|
|THYAO
|15,06
|609.624.071
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|265.102.577
|% -0,66
|
|PETKM
|4,04
|251.791.194
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,80
|173.341.308
|% 14,11
|
|PGSUS
|76,35
|153.193.319
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,99
|265.102.577
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|116.962.791
|% 3,37
|
|PETKM
|4,04
|251.791.194
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,80
|173.341.308
|% 14,11
|
|EKGYO
|1,66
|75.113.257
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,10
|
|Frank
|6,0412
|6,0776
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5566
|1,5644
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,22
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,21
|
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