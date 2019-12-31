***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2019 15:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Işıl Dadaylı Bölüm Müdürü
Ayşe Didem Gelenbe Birim Müdürü
Selim Ellikçi Birim Müdürü
A. Begüm Ulutan Birim Müdürü
Aydın Özcan Birim Müdürü
Aydın Çelikdelen Birim Müdürü
Ayşegül Mirasoğlu Müdür Yardımcısı
Işıl Görkemli Müdür Yardımcısı
Filiz Kavaklı Müdür Yardımcısı
Mehmet Emin Mutlu Müdür Yardımcısı
İbrahim Volkan Ulusoy Müdür Yardımcısı
Hayati Batur Müdür Yardımcısı
Esra Özgür Aravena Duarte Müdür Yardımcısı
Ziya Alp Yarba Müdür Yardımcısı
Ulaş Diz Müdür Yardımcısı
Engin Döğenci Müdür Yardımcısı
Vennur Akyıldız Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806133
BIST
16:06114.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,80
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:065,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
16:066,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:06290,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 290,90
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,04
|18.559.559
|% 13,00
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,68
|79.296.271
|% 12,33
|
|KLGYO
|3,79
|158.335.073
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,80
|19.986.337
|% -9,01
|
|THYAO
|14,42
|1.017.130.871
|% 0,77
|
|ASELS
|20,92
|654.038.141
|% 2,15
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.382.621
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|242.595.741
|% 5,03
|
|KARSN
|1,58
|173.342.769
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,05
|113.677.624
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 0,75
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|6,59
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,76
|
Seans Raporu
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16:19YGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 522, 520 adet işlem
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16:18XU050
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16:18
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16:18
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