***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Tahvil (Yurtiçi) 21.01.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBanka Bonosu (Yurtiçi) 17.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Tahvi (Yurtiçi) 15.08.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBanka Bonosu (Yurtiçi) 16.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBanka Bonosu (Yurtiçi) 23.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Tahvil (Yurtiçi) 23.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBanka Bonosu (Yurtiçi) 18.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Tahvil (Yurtiçi) 18.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBanka Bonosu (Yurtiçi) 13.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 25.06.2014 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 30.10.2014 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 06.04.2016 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda BorsasıTahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil ve/veya Bono 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 23.10.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 26.09.2019 25.09.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 USD Yurtdışı 24.01.2019 24.01.2020 Yurtdışı Satış -İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1.000.000.000,00 EUR Yurtdışı 09.05.2019 09.05.2020 Yurtdışı Satış -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812500BIST