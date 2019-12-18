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***ISATR* *NRBNK* *KATVK* *HALKB* *FBBNK* *EKGYO* *YDATH* *KTKVK* *BRKVY* *YKBNK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

18.12.2019 17:13
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******NRBNK******KATVK******HALKB******FBBNK******EKGYO******YDATH******KTKVK******BRKVY******YKBNK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKVY, EKGYO, FBBNK, ISATR, KATVK, KTKVK, NRBNK, HALKB, YDATH, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TCMB TRT140623T19 DEVLET TAHVİLİ 18/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA19B8 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2019 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EKGYO TRFEGYOA1912 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2019 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA1921 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2019 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA1921 FİNANSMAN BONOSU 18/12/2019



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Sterlin 7,7144 7,7530 % 0,15  
Frank 6,0094 6,0456 % 0,52  
Riyal 1,5737 1,5816 % 0,56  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,77  
Altın Gr. 280 280 1,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,05  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,67 65,67 -0,43  
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