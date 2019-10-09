***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2019 15:13
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791818
BIST
16:45100.635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.224,31
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.549
16:455,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8496
En Düşük
5,8186
16:456,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4262
En Düşük
6,3744
16:45283,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 283,36
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,61
En Düşük
281,62