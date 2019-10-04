***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFNE1914 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.260.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFNE1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.11.2018Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000İhraç Fiyatı 0,9491Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 110.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 110.000.000 TL nominal değerli, 04.10.2019 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790342BIST