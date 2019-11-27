***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.11.2019 17:05
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN52020 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN52020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.000.000
İhraç Fiyatı 0,94761
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 97.000.000 TL nominal değerli, 177 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800653
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0180
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,42
|Açılış
|: 270,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,54
|23.066.154
|% 19,11
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,22
|166.555.240
|% 13,25
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.880.704
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.151.531
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.726.393
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|337.293.400
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.553.299
|% 0,00
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,47
|177.243.479
|% -0,68
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|KARSN
|1,41
|100.539.783
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4191
|7,4563
|% 0,41
|
|Frank
|5,7618
|5,7965
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5365
|1,5443
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,02
|