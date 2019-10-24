***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955Transferler13 0 0 0 0 117.952 828.132 -946.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.380 0 2.324.449 2.336.829 2.336.829Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -177.382 21.001.426 132.852.411 2.324.449 259.259.784 259.259.784Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Transferler13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.362 6.183.483 6.170.121 6.170.121Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -234.399 21.173.530 135.754.009 6.183.483 266.135.503 266.135.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.189.259 15.985.136Dönem Karı (Zararı)6.183.483 2.324.449Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.183.483 2.324.449Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.767.575 -1.186.378Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9.10 298.704 22.036Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler245.156 188.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler581.562 469.230Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-336.406 -280.529Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.394.383 -1.704.582Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.662.059 -1.704.582Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 267.676 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.916.602 307.675Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.916.602 307.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-450 -208Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-450 -208İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.954.016 18.716.552Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.046.632 18.762.582Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-531 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)305.849 -148.939Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.494 50.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-38.494 50.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.449 -102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-220 2.028İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-220 2.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-360.669 50.421Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-356.529 90.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.140 -40.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.369.924 19.854.623Alınan Faiz6.781.660 1.588.940İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -6.873.475 -4.750.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -627.159 -708.427Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-461.691 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.468 -12.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri450 1.441Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri450 1.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.918 -14.088Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -61.918 -14.088Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.127.791 15.972.489NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.127.791 15.972.489DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.383.087 29.313.165DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.510.878 45.285.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.559.284 40.551.133Finansal Yatırımlar7 22.270.745 28.400.775Diğer Alacaklar531 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 531 0Peşin Ödenmiş Giderler75.100 380.949Diğer Dönen Varlıklar1.032.380 675.852ARA TOPLAM68.938.040 70.008.709TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.938.040 70.008.709DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 199.030.913 192.157.438Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 102.444 59.746Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.720.879 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR200.854.386 192.217.334TOPLAM VARLIKLAR269.792.426 262.226.043KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar50.729 89.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 50.729 89.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar50.941 49.492Diğer Borçlar830 1.050Kısa Vadeli Karşılıklar1.121.288 1.224.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.121.288 1.224.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler258.146 598.733ARA TOPLAM1.481.934 1.963.165TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.481.934 1.963.165UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.806.349İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.615.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.615.217İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar191.132Kiralama İşlemlerinden Borçlar191.132Uzun Vadeli Karşılıklar368.640 297.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 368.640 297.496TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.174.989 297.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.656.923 2.260.661ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar266.135.503 259.965.382Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-234.399 -221.037Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-234.399 -221.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.173.530 21.001.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.754.009 132.852.411Net Dönem Karı veya Zararı6.183.483 3.073.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR266.135.503 259.965.382TOPLAM KAYNAKLAR269.792.426 262.226.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 12.850.806 6.444.392 4.297.677 2.687.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.850.806 6.444.392 4.297.677 2.687.840BRÜT KAR (ZARAR)12.850.806 6.444.392 4.297.677 2.687.840Genel Yönetim Giderleri4 -6.790.580 -6.475.166 -2.040.180 -1.881.991Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler183.552 2.519.595 74.183 1.343.412Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-60.295 -164.372 -36.534 97.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682DÖNEM KARI (ZARARI)6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazamç 14 0,08283000 0,03113700 0,03074400 0,03009500DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.362 12.380 -7.410 1.050Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.362 12.380 -7.410 1.050Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.362 12.380 -7.410 1.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.170.121 2.336.829 2.287.736 2.247.732Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.170.121 2.336.829 2.287.736 2.247.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794625BIST