***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Borsa İstanbul Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören pay senetlerinde piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulunulması amacıyla 27.06.2016 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan piyasa yapıcılığı sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık faaliyeti sonlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801047BIST