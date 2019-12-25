***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2019 20:27
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi") bağlı ortaklığı olan Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş ("Toksöz Spor")'nin 37.193.270 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 37.143.270 TL tutarında azaltılarak 50.000 TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak 37.500.000 TL tutarında artırılarak 37.550.000 TL'ye yükseltilmesi yönünde 25.12.2019 tarihli Toksöz Spor genel kurul toplantısında karar alınmış olup, Yönetim Kurulumuz'un 25.12.2019 tarih ve 551 sayılı kararı ile İş Girişim Sermayesi'nin %88,27 oranında pay sahibi olduğu Toksöz Spor'da gerçekleştirilecek sermaye arttırımında 37.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle sermayenin 37.550.000 TL'ye yükseltilmesinde, İş Girişim Sermayesi tarafından nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL'ye kadar katılmaya karar verilmiştir. Sermaye artırımına katılım sonrasında İş Girişim Sermayesi'nin Toksöz Spor'daki pay oranı diğer pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacağına bağlı olarak değişecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805249
BIST
18:05113.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,76
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
18:055,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
18:056,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,7183
En Düşük
6,5761
18:05286,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,47
|Açılış
|: 286,53
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.533.349
|% 19,98
|
|RYSAS
|4,13
|17.482.309
|% 18,68
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,67
|72.116.299
|% 16,17
|
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|
|SEKUR
|5,40
|13.708.360
|% -6,74
|
|VAKFN
|2,54
|45.721.224
|% -6,62
|
|ISBTR
|23.749,90
|661.247
|% -6,13
|
|KRSAN
|9,06
|46.383
|% -5,23
|
|EKIZ
|0,61
|30.039
|% -4,69
|
|THYAO
|13,97
|366.719.967
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|311.673.516
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|ISFIN
|3,51
|283.573.447
|% 2,93
|
|SISE
|5,37
|246.612.343
|% 1,13
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|IEYHO
|0,62
|88.754.273
|% -1,59
|
|TSKB
|1,14
|152.879.734
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,13
|135.621.973
|% -1,74
|
|IHYAY
|0,96
|92.754.686
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6765
|7,7150
|% 0,05
|
|Frank
|6,0330
|6,0693
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|287
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
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17:59
MZHLD, ISATR, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EKIZ, KERVN, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58IHYAY
Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem