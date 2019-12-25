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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2019 20:27
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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi") bağlı ortaklığı olan Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş ("Toksöz Spor")'nin 37.193.270 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 37.143.270 TL tutarında azaltılarak 50.000 TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak 37.500.000 TL tutarında artırılarak 37.550.000 TL'ye yükseltilmesi yönünde 25.12.2019 tarihli Toksöz Spor genel kurul toplantısında karar alınmış olup, Yönetim Kurulumuz'un 25.12.2019 tarih ve 551 sayılı kararı ile İş Girişim Sermayesi'nin %88,27 oranında pay sahibi olduğu Toksöz Spor'da gerçekleştirilecek sermaye arttırımında  37.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle sermayenin 37.550.000 TL'ye yükseltilmesinde, İş Girişim Sermayesi tarafından nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL'ye kadar katılmaya karar verilmiştir. Sermaye artırımına katılım sonrasında İş Girişim Sermayesi'nin Toksöz Spor'daki pay oranı diğer pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacağına bağlı olarak değişecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805249


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