***ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.10.2019 17:43
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş GYO A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISGY12011
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/10/2019
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
10/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791905
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
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|Önceki Kapanış
|: 101.859
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102.603
En Düşük
99.623
18:055,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0352
|Açılış
|: 5,8580
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,15
|Açılış
|: 284,40
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
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284,95
En Düşük
281,62