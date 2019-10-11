***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.10.2019 16:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
10.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 1 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792680
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8832
En Düşük
5,8233
18:056,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0643
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05280,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 280,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12