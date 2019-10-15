***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.10.2019 17:25
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çınarlı Bahçe Market Bloğu Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 20 Pafta, 1329 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793344
BIST
18:0595.258
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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95.873
En Düşük
94.790
18:055,8843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,9342
En Düşük
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18:056,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0422
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
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18:05280,50
En Yüksek
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|: -1,42%
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|Açılış
|: 280,50
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
279,87