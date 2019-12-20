***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2019 17:06
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Arsası Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
20.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 17 pafta, 6408 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804604
BIST
17:36111.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 630,27
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:365,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:366,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:36282,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 282,46
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.747.691
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.421.063
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.952.258
|% 10,56
|
|GLBMD
|1,61
|18.595.088
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.862.985
|% -14,56
|
|FLAP
|4,41
|64.599.467
|% -13,02
|
|EUYO
|1,19
|10.645.069
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,28
|18.585.229
|% -11,72
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|THYAO
|13,73
|912.640.796
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|SISE
|5,25
|400.521.491
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,00
|376.710.730
|% 3,08
|
|IHLGM
|0,97
|184.958.822
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|272.841.959
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.004.406
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|KRDMD
|2,55
|256.094.079
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7208
|7,7596
|% 0,12
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,28
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,27
|
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