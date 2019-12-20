***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTuzla Arsası Raporu HakkındaRapor Tarihi20.12.2019Açıklamalarİstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 17 pafta, 6408 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804604BIST