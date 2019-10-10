***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.10.2019 17:48
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISGY12011 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISGY12011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,96615
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2020
Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır. Söz konusu ihraç ile birlikte, 1.000.000.000 TL'lik onaylı ihraç limiti kapsamında, 430.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792375
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