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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2019 16:57
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 400000000 TRY Yurtiçi 22.06.2017 22.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 600000000 TRY Yurtiçi 18.10.2018 18.10.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 04.07.2019 03.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803044


BIST



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107.465
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,78 18.929.796 % 20,00  
PRKAB 2,71 27.247.500 % 19,91  
ETYAT 1,40 22.982.567 % 14,75  
MAALT 60,65 28.570.799 % 13,36  
PSDTC 8,32 11.423.302 % 12,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6356 7,6739 % 0,01  
Frank 5,8701 5,9055 % -0,09  
Riyal 1,5450 1,5528 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 5,23  
Altın Gr. 274 274 0,93  
Cumhuriyet 1.816 1.844 0,00  
Tam 1.809 1.854 1,37  
Yarım 874 897 0,67  
Çeyrek 438 448 0,33  
Gümüş.Ons 16,79 16,81 0,12  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 64,06 64,06 -0,28  
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