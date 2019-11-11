***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ISCTR]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 150 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli nakdi kredi kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798036BIST