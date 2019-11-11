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***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

11.11.2019 15:51
GÜNCEL HABERLER

***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler [ISCTR]
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 150 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli nakdi kredi kullanılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798036


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Sterlin 7,4132 7,4503 % 0,92  
Frank 5,7865 5,8213 % 0,57  
Riyal 1,5351 1,5428 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 3,91  
Altın Gr. 272 272 1,59  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.798 1.843 7,96  
Yarım 869 892 3,85  
Çeyrek 436 446 1,92  
Gümüş.Ons 16,83 16,87 0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 61,95 61,95 -0,56  
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