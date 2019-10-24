***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2019 17:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYISPO00373
Fonun Süresi 389 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 13.11.2020
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.10.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. 500 Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/11/2020 tarihi itibariyle, yatırımcının anaparasının %107'inin korunmasını ve borsa ve/veya borsa dışında alınacak opsiyon aracılığı ile eşit ağırlıklı olarak Amazon (AMZN US), Google (GOOGL US), Facebook (FB US), Tencent (TCEHY US), Paypal (PYPL US) şirketlerinin ABD?de işlem gören hisselerinden oluşan sepetin, Amerikan Doları (USD) cinsi fiyat yükselişinden, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, belirli bir oranda (katılım oranı) yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yatırım dönemi başlangıcı itibariyle opsiyonun karşı tarafınca ilgili şirketlerin ABD?de işlem gören hisse senetlerine yatırım imkanının bulunmaması durumunda, bu şirketlerin diğer borsalarda işlem gören aynı hak ve yükümlülüklere sahip hisse senetleri sepete dahil edilebilir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107'sinin, yatırım döneminin sonu olan 13/11/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA 13/11/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 13/11/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 13/11/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR. 4
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
14.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 13.11.2020
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saha-(TR) AA+
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
Amazon, Facebook, Google, Paypal ve Tencent hisselerinden oluşan eşit ağırlıklı sepet
Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
Dayanak Varlık Miktarı x max [%0, min(Hisse Sepeti Getirisi, %20)] Bariyer Seviyesi %20
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
83,71
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : yüzde 93,31
BIST Ters Repo ve TBPP : yüzde 6,69
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : yüzde 6,20
D. Borçlar : yüzde 6,20
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
Amazon.com : 1.765,73 22.10.2019
Facebook Inc. : 182,34 12.11.2019
Google/Alphabet Inc. : 1.241,20 26.11.2019
Paypal Holdings : 97,36 10.12.2019
Tencent : 327,60 24.12.2019
14.01.2020
28.01.2020
11.02.2020
25.02.2020
10.03.2020
24.03.2020
14.04.2020
28.04.2020
12.05.2020
27.05.2020
09.06.2020
23.06.2020
14.07.2020
28.07.2020
11.08.2020
25.08.2020
08.09.2020
22.09.2020
13.10.2020
27.10.2020
10.11.2020
Fonun Dönem Sonu Getirisi
İhraç Sıra Numarası Dönem Sonu Getirisi (%)
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Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 14.10.2019 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Sungu 14.10.2019 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Yiğit Gözübüyük 14.10.2019 2018-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017-2018 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2014-2017 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Yardımcısı 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0212 386 29 00 0212 386 29 05 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794565
BIST