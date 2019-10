***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYISPO00373Fonun Süresi 389 GünFonun Tasfiye Tarihi 13.11.2020Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi14.10.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. 500 Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/11/2020 tarihi itibariyle, yatırımcının anaparasının %107'inin korunmasını ve borsa ve/veya borsa dışında alınacak opsiyon aracılığı ile eşit ağırlıklı olarak Amazon (AMZN US), Google (GOOGL US), Facebook (FB US), Tencent (TCEHY US), Paypal (PYPL US) şirketlerinin ABD?de işlem gören hisselerinden oluşan sepetin, Amerikan Doları (USD) cinsi fiyat yükselişinden, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, belirli bir oranda (katılım oranı) yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yatırım dönemi başlangıcı itibariyle opsiyonun karşı tarafınca ilgili şirketlerin ABD?de işlem gören hisse senetlerine yatırım imkanının bulunmaması durumunda, bu şirketlerin diğer borsalarda işlem gören aynı hak ve yükümlülüklere sahip hisse senetleri sepete dahil edilebilir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107'sinin, yatırım döneminin sonu olan 13/11/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA 13/11/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 13/11/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 13/11/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR. 4Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleriİhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi14.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 13.11.2020Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notuİhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notuİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saha-(TR) AA+Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığıİhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak VarlığıAmazon, Facebook, Google, Paypal ve Tencent hisselerinden oluşan eşit ağırlıklı sepetFonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgilerİhraç Sıra Numarası Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)Dayanak Varlık Miktarı x max [%0, min(Hisse Sepeti Getirisi, %20)] Bariyer Seviyesi %20Fonun Kesinleşen Katılım Oranıİhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)83,71Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımıİş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : yüzde 93,31BIST Ters Repo ve TBPP : yüzde 6,69Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : yüzde 6,20D. Borçlar : yüzde 6,20Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleriİhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem GünleriAmazon.com : 1.765,73 22.10.2019Facebook Inc. : 182,34 12.11.2019Google/Alphabet Inc. : 1.241,20 26.11.2019Paypal Holdings : 97,36 10.12.2019Tencent : 327,60 24.12.201914.01.202028.01.202011.02.202025.02.202010.03.202024.03.202014.04.202028.04.202012.05.202027.05.202009.06.202023.06.202014.07.202028.07.202011.08.202025.08.202008.09.202022.09.202013.10.202027.10.202010.11.2020Fonun Dönem Sonu Getirisiİhraç Sıra Numarası Dönem Sonu Getirisi (%)Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 14.10.2019 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzgür Sungu 14.10.2019 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıYiğit Gözübüyük 14.10.2019 2018-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017-2018 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2014-2017 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Yardımcısı 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0212 386 29 00 0212 386 29 05 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794565BIST