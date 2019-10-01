***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,Grupiçi şirketimiz Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde yer alan Konya Merkez'de bulunan Kulesite AVM'nin tüm bağımsız bölümlerinin satışı ile ilgili Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile görüşmelere başlamıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789474BIST