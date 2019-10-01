***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:14
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,Grupiçi şirketimiz Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde yer alan Konya Merkez'de bulunan Kulesite AVM'nin tüm bağımsız bölümlerinin satışı ile ilgili Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile görüşmelere başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789474
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