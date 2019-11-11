***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat455.471.428 829.426.123 192.290.249 247.430.888Satışların Maliyeti-409.081.254 -643.202.712 -180.166.031 -198.805.631TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.390.174 186.223.411 12.124.218 48.625.257Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)46.390.174 186.223.411 12.124.218 48.625.257Genel Yönetim Giderleri-29.932.773 -45.825.759 -2.235.435 -12.694.508Pazarlama Giderleri-99.880.612 -123.975.944 -34.015.938 -40.191.570Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.769.740 -4.591.922 -434.261 -739.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50.797.674 67.295.928 9.454.483 37.324.530Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.368.470 -47.856.565 -641.122 -18.911.990Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-58.763.747 31.269.149 -15.748.055 13.412.122Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler67.789.074 3.444.919 1.351.541 3.055.791Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.672.236 -3.320.162 -2.124.196 -1.617.629TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.353.091 31.393.906 -16.520.710 14.850.284Finansman Gelirleri3.959.419 12.424.433 -693.715 -3.136.549Finansman Giderleri-48.476.209 -91.785.511 -12.891.743 -29.230.212Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-40.163.699 -47.967.172 -30.106.168 -17.516.477Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri516.654 10.694.789 7.368.790 2.726.759Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.400 -8.707 115.593 255.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri523.054 10.703.496 7.253.197 2.471.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-39.647.045 -37.272.383 -22.737.378 -14.789.718DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-39.647.045 -37.272.383 -22.737.378 -14.789.718Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.756.806 -9.779.766 -4.436.052 -7.382.943Ana Ortaklık Payları-34.890.239 -27.492.617 -18.301.326 -7.406.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç -0,66000000 -0,62000000 -0,38000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.003.195 -74.337.976Dönem Karı (Zararı)-39.647.045 -37.272.383Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-39.647.045 -37.272.383Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.518.442 2.915.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.410.643 22.526.250Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.660.031 1.511.574Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-310.014 -1.254.123Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.350.017 2.765.697Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.541.889 2.005.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.600.705 2.045.722Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.142.594 -39.902Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.872.961 -10.076.881Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.988.125 -16.817.478Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.861.086 6.740.597Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-63.246.062 0İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-63.246.062 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-816.536 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-816.536 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-523.054 -10.703.496Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler129.224 -1.674.275Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler129.224 -1.674.275Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler56.043.515 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 133.886Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20.849.671 -807.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.888.817 -54.862.341Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.182.254 -53.815.594İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)91.271 -77.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)64.090.983 -53.738.465Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.153.613 2.677.193İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -62.660 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.090.953 2.677.193Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-8.145.766 -16.025.296Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-8.145.766 -16.025.296İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -74.704.412 -85.090.708Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)7 1.929.965 1.764.799Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)32.926.235 -19.468.666Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.462.163 -289.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-128.696 71.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-79.333.467 -361.119Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-969.441 8.381.458Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-33.311.769 113.612.510Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-33.311.769 113.612.510Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.227 -825.274İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2 -1.139.131İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.225 313.857Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -4.516.887İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.832.120 -1.266.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.843.741 -1.104.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.621 -161.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-72.017.420 -89.219.238Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz2.988.125 16.817.478Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.863.722 -2.374.227Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.889.822 438.011Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.403.991 -19.667.247Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-50.000.000 -119İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.397.044 2.664.831Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.397.044 2.626.620Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 38.211Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.100.949 -15.020.961Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.909.748 -14.841.826Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.191.201 -179.135Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.367.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-366.855 -1.082.971Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.666.769 2.941.164Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -11.536.191Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflar