***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 18:12
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Toplanan yönetim kurulumuz, Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San. A.Ş.' nin, halka arz edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasına, bu konuda alınması gereken karar ve izinler ile ilgili işlemlerin ilgili Şirket Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine, konunun KAP aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına, katılanların Oybirliği ile karar vermiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789279
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