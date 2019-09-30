***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan yönetim kurulumuz, Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San. A.Ş.' nin, halka arz edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasına, bu konuda alınması gereken karar ve izinler ile ilgili işlemlerin ilgili Şirket Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine, konunun KAP aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına, katılanların Oybirliği ile karar vermiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789279BIST