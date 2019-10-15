***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 9000000 TRY 10 İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 81000000 TRY 90 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET AKDERE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.05.2019 Bağımsız Üye DeğilTAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 15.05.2019 Bağımsız Üye DeğilSÜLEYMAN YASİR ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.07.2019 Bağımsız Üye DeğilÖZER KARALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2019 Bağımsız Üye DeğilHASAN CUMHUR BAYKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 Bağımsız ÜyeYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.09.2019 Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Muhasebe Müdürü,Mali ve İdari İşler KoordinatörüCEMİL COŞGUN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk MüşaviriGÜRHAN ÖZDEN İnsan Kaynakları Direktörü YöneticiHALİL KAYA Finans Direktörü Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793258BIST