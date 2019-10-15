***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2019 10:44
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 9000000 TRY 10 İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 81000000 TRY 90 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET AKDERE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.05.2019 Bağımsız Üye Değil
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 15.05.2019 Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN YASİR ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.07.2019 Bağımsız Üye Değil
ÖZER KARALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2019 Bağımsız Üye Değil
HASAN CUMHUR BAYKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 Bağımsız Üye
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.09.2019 Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Muhasebe Müdürü,Mali ve İdari İşler Koordinatörü
CEMİL COŞGUN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri
GÜRHAN ÖZDEN İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici
HALİL KAYA Finans Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793258
BIST