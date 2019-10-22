***IZFAS* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2019 18:28
***IZFAS******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794278
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0541
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0647
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,69
|Açılış
|: 276,92
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64