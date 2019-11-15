***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019 - 30/09/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteİZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2019AçıklamalarŞirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, Sermaye Piyasası Kanunu'na göredüzenlenme-miş01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799163BIST