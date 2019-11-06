***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 3.112.065.094 3.416.320.931 968.116.484 1.349.586.773Satışların Maliyeti33 -3.123.876.452 -3.060.864.345 -911.786.792 -1.123.331.384TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-11.811.358 355.456.586 56.329.692 226.255.389BRÜT KAR (ZARAR)-11.811.358 355.456.586 56.329.692 226.255.389Genel Yönetim Giderleri35 -28.373.299 -21.329.701 -12.716.566 -6.804.154Pazarlama Giderleri35 -32.208.728 -23.326.353 -14.874.943 -8.155.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 44.975.814 76.736.034 3.540.051 58.674.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -150.651.186 -429.988.895 14.635.163 -300.234.149ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-178.068.757 -42.452.329 46.913.397 -30.263.863Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 40.936.582 25.609.117 -20.992.087 19.728.649Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -41.246.768 -135.356.991 -23.264.109 -116.095.165TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 1.965.196 0 -266.189FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-178.378.943 -150.235.007 2.657.201 -126.896.568Finansman Gelirleri39 16.765.496 41.368.868 917.313 19.610.778Finansman Giderleri39 -296.308.848 -708.047.116 -43.039.039 -456.605.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-457.922.295 -816.913.255 -39.464.525 -563.890.931Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri81.146.961 175.905.733 9.624.291 117.825.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -3.737.260 -150.276 -2.053.092 305.676Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 84.884.221 176.056.009 11.677.383 117.519.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-376.775.334 -641.007.522 -29.840.234 -446.065.823DÖNEM KARI (ZARARI)-376.775.334 -641.007.522 -29.840.234 -446.065.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32 -4.781.501 -29.909.572 2.061.099 -16.602.992Ana Ortaklık Payları-371.993.833 -611.097.950 -31.901.333 -429.462.831Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,99200000 -1,62960000 -0,08510000 -1,14520000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.723.581 -152.468.371Dönem Karı (Zararı)-376.775.336 -641.007.522Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.010.728 958.257.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 89.643.834 79.383.583Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.040.531 -1.870.750Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 19.357.138 -1.984.801Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -23.584.090 114.051Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37 -2.813.579 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29 9.088.456 5.096.499Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36,39 166.909.040 106.347.790Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.326.666 135.353.957Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37 -27.326.666 135.353.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler42 -81.146.961 -175.905.733Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler40.679.892 809.910.009Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler37 -10.796.336 -58.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler335.341.796 -465.757.699Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.111.207 854.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.039.466 -936.740Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler95.340.268 -446.792.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler269.141.699 64.861.529Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-507.043 -168.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.704.869 -83.575.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları138.577.188 -148.507.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler29 -7.186.620 -1.859.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.666.987 -2.100.563YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.214.978 -50.336.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.483.586 246.048Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.974.470 -23.737.486Türev Araçlardan Nakit Girişleri14.536.314 62.547.299Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-830.452 -89.392.059FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-174.053.982 221.664.273Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.334.892.910 1.289.901.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.368.125.392 -970.870.583İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.961.618 -40.296.695Ödenen Faiz-144.483.497 -67.668.740Alınan Faiz7.623.615 10.599.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.115.423 18.859.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.115.423 18.859.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ116.080.037 180.180.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.964.614 199.040.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 86.964.614 116.080.037Ticari Alacaklar214.501.418 248.858.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 37.627.187 45.063.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 176.874.231 203.794.776Diğer Alacaklar94.330.275 68.284.158İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 79.804.067 68.031.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 14.526.208 252.696Türev Araçlar48 3.369.840 754.684Stoklar12 778.217.376 847.537.909Peşin Ödenmiş Giderler14 45.587.972 11.797.959Diğer Dönen Varlıklar31 24.939.544 32.083.227ARA TOPLAM1.247.911.039 1.325.396.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.247.911.039 1.325.396.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 930.073 930.073Diğer Alacaklar11 945.993 2.178.730Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 87.515.000 143.650.000Maddi Duran Varlıklar16 2.336.983.503 1.686.226.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 557.271 800.399Peşin Ödenmiş Giderler14 4.308.180 0Ertelenmiş Vergi Varlığı42 306.782.936 236.358.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.738.022.956 2.070.144.694TOPLAM VARLIKLAR3.985.933.995 3.395.540.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar49 1.129.483.366 1.056.993.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49 186.640.594 181.843.935Ticari Borçlar1.207.449.937 959.307.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.074.172 71.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.205.375.765 959.236.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29 13.478.277 12.023.937Diğer Borçlar1.161.636 1.668.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.161.636 1.668.679Türev Araçlar48 3.632.510 14.638.158Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü42 2.043.608 0Kısa Vadeli Karşılıklar27 242.469 1.138.344Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31 66.399.771 39.970.421ARA TOPLAM2.610.532.168 2.267.584.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.610.532.168 2.267.584.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar49 569.264.128 606.119.033Uzun Vadeli Karşılıklar31.756.203 29.585.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar29 31.756.203 29.585.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42 295.787.580 175.574.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER896.807.911 811.279.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.507.340.079 3.078.863.862ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar453.916.942 301.262.274Ödenmiş Sermaye32 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları32 22.763.962 22.763.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.130.858.697 645.677.428Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32 1.130.858.697 645.677.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-728.544.258 -426.252.265Net Dönem Karı veya Zararı-371.993.833 -341.759.225Kontrol Gücü Olmayan Paylar32 24.676.974 15.414.670TOPLAM ÖZKAYNAKLAR478.593.916 316.676.944TOPLAM KAYNAKLAR3.985.933.995 3.395.540.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535Düzeltmelerden Sonraki Tutar375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -468.189.274 14.988.967 644.360.349 35.698.175 680.058.524Transferler-20.638.465 35.627.432 -14.988.967Dönem Karı (Zararı)-611.097.950 -611.097.950 -29.909.572 -641.007.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.242.880 -1.242.880 -5.662 -1.248.542Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 652.082.975 25.832.374 -432.561.842 -611.097.950 32.019.519 5.782.941 37.802.460Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 645.677.428 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Transferler-52.250.320 -289.508.905 341.759.225Dönem Karı (Zararı)-371.993.833 -371.993.833 -4.781.501 -376.775.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)520.004.525 520.004.525 18.687.781 538.692.306Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17.427.064 -12.783.088 4.643.976 -4.643.976 0Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.130.858.697 25.832.374 -728.544.258 -371.993.833 453.916.942 24.676.974 478.593.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-376.775.334 -641.007.522 -29.840.234 -446.065.823DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar538.692.306 -1.248.542 830.159 -818.455Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)673.634.412 0 833.972 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-269.028 -1.560.677 203.728 -1.023.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-134.673.078 312.135 -207.541 204.613Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)538.692.306 -1.248.542 830.159 -818.455TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)161.916.972 -642.256.064 -29.010.075 -446.884.278Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.908.207 -29.915.235 2.060.412 -16.606.120Ana Ortaklık Payları148.008.765 -612.340.829 -31.070.487 -430.278.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797002BIST