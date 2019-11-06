***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2019 18:12
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
33 3.112.065.094 3.416.320.931 968.116.484 1.349.586.773
Satışların Maliyeti
33 -3.123.876.452 -3.060.864.345 -911.786.792 -1.123.331.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-11.811.358 355.456.586 56.329.692 226.255.389
BRÜT KAR (ZARAR)
-11.811.358 355.456.586 56.329.692 226.255.389
Genel Yönetim Giderleri
35 -28.373.299 -21.329.701 -12.716.566 -6.804.154
Pazarlama Giderleri
35 -32.208.728 -23.326.353 -14.874.943 -8.155.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 44.975.814 76.736.034 3.540.051 58.674.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -150.651.186 -429.988.895 14.635.163 -300.234.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-178.068.757 -42.452.329 46.913.397 -30.263.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 40.936.582 25.609.117 -20.992.087 19.728.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -41.246.768 -135.356.991 -23.264.109 -116.095.165
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 1.965.196 0 -266.189
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-178.378.943 -150.235.007 2.657.201 -126.896.568
Finansman Gelirleri
39 16.765.496 41.368.868 917.313 19.610.778
Finansman Giderleri
39 -296.308.848 -708.047.116 -43.039.039 -456.605.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-457.922.295 -816.913.255 -39.464.525 -563.890.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
81.146.961 175.905.733 9.624.291 117.825.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -3.737.260 -150.276 -2.053.092 305.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 84.884.221 176.056.009 11.677.383 117.519.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-376.775.334 -641.007.522 -29.840.234 -446.065.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
-376.775.334 -641.007.522 -29.840.234 -446.065.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -4.781.501 -29.909.572 2.061.099 -16.602.992
Ana Ortaklık Payları
-371.993.833 -611.097.950 -31.901.333 -429.462.831
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,99200000 -1,62960000 -0,08510000 -1,14520000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.723.581 -152.468.371
Dönem Karı (Zararı)
-376.775.336 -641.007.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.010.728 958.257.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 89.643.834 79.383.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.040.531 -1.870.750
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 19.357.138 -1.984.801
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.584.090 114.051
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.813.579 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 9.088.456 5.096.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 166.909.040 106.347.790
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.326.666 135.353.957
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -27.326.666 135.353.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -81.146.961 -175.905.733
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
40.679.892 809.910.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -10.796.336 -58.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
335.341.796 -465.757.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.111.207 854.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.039.466 -936.740
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.340.268 -446.792.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
269.141.699 64.861.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-507.043 -168.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.704.869 -83.575.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.577.188 -148.507.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -7.186.620 -1.859.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.666.987 -2.100.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.214.978 -50.336.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.483.586 246.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.974.470 -23.737.486
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14.536.314 62.547.299
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-830.452 -89.392.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.053.982 221.664.273
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.334.892.910 1.289.901.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.368.125.392 -970.870.583
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.961.618 -40.296.695
Ödenen Faiz
-144.483.497 -67.668.740
Alınan Faiz
7.623.615 10.599.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.115.423 18.859.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.115.423 18.859.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.080.037 180.180.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.964.614 199.040.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 86.964.614 116.080.037
Ticari Alacaklar
214.501.418 248.858.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 37.627.187 45.063.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 176.874.231 203.794.776
Diğer Alacaklar
94.330.275 68.284.158
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 79.804.067 68.031.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 14.526.208 252.696
Türev Araçlar
48 3.369.840 754.684
Stoklar
12 778.217.376 847.537.909
Peşin Ödenmiş Giderler
14 45.587.972 11.797.959
Diğer Dönen Varlıklar
31 24.939.544 32.083.227
ARA TOPLAM
1.247.911.039 1.325.396.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.247.911.039 1.325.396.112
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 930.073 930.073
Diğer Alacaklar
11 945.993 2.178.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 87.515.000 143.650.000
Maddi Duran Varlıklar
16 2.336.983.503 1.686.226.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 557.271 800.399
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.308.180 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 306.782.936 236.358.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.738.022.956 2.070.144.694
TOPLAM VARLIKLAR
3.985.933.995 3.395.540.806
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 1.129.483.366 1.056.993.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 186.640.594 181.843.935
Ticari Borçlar
1.207.449.937 959.307.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.074.172 71.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.205.375.765 959.236.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 13.478.277 12.023.937
Diğer Borçlar
1.161.636 1.668.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.161.636 1.668.679
Türev Araçlar
48 3.632.510 14.638.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 2.043.608 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 242.469 1.138.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 66.399.771 39.970.421
ARA TOPLAM
2.610.532.168 2.267.584.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.610.532.168 2.267.584.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 569.264.128 606.119.033
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.756.203 29.585.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 31.756.203 29.585.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 295.787.580 175.574.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
896.807.911 811.279.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.507.340.079 3.078.863.862
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.916.942 301.262.274
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.130.858.697 645.677.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.130.858.697 645.677.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-728.544.258 -426.252.265
Net Dönem Karı veya Zararı
-371.993.833 -341.759.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 24.676.974 15.414.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
478.593.916 316.676.944
TOPLAM KAYNAKLAR
3.985.933.995 3.395.540.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -468.189.274 14.988.967 644.360.349 35.698.175 680.058.524
Transferler
-20.638.465 35.627.432 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-611.097.950 -611.097.950 -29.909.572 -641.007.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.242.880 -1.242.880 -5.662 -1.248.542
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 652.082.975 25.832.374 -432.561.842 -611.097.950 32.019.519 5.782.941 37.802.460
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 645.677.428 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Transferler
-52.250.320 -289.508.905 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-371.993.833 -371.993.833 -4.781.501 -376.775.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
520.004.525 520.004.525 18.687.781 538.692.306
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.427.064 -12.783.088 4.643.976 -4.643.976 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.130.858.697 25.832.374 -728.544.258 -371.993.833 453.916.942 24.676.974 478.593.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-376.775.334 -641.007.522 -29.840.234 -446.065.823
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
538.692.306 -1.248.542 830.159 -818.455
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
673.634.412 0 833.972 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.028 -1.560.677 203.728 -1.023.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.673.078 312.135 -207.541 204.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
538.692.306 -1.248.542 830.159 -818.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.916.972 -642.256.064 -29.010.075 -446.884.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.908.207 -29.915.235 2.060.412 -16.606.120
Ana Ortaklık Payları
148.008.765 -612.340.829 -31.070.487 -430.278.158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797002
BIST