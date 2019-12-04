***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) 04.12.2019 tarihi itibari ile Şirketimize ulaşan yazıya göre Türk Metal Sendikası ile 07.10.2019 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 04.12.2019 tarihinde yapılan müzakerede anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibariyle "uyuşmazlık tutanağı" imzalanıp arabuluculuk sürecine girilmiştir. Devam eden sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801836BIST