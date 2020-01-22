***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 10:05
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Devam eden sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813893
BIST
12:17123.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -194,22
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:175,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:176,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:17297,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 297,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.506.052
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,31
|23.963.058
|% 13,90
|
|ESCOM
|2,14
|16.320.003
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|BERA
|4,38
|94.618.201
|% -7,01
|
|THYAO
|14,86
|768.765.769
|% -0,13
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,50
|318.320.971
|% 7,83
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,73
|121.546.057
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,22
|75.707.729
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7255
|7,7643
|% 0,10
|
|Frank
|6,0850
|6,1216
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-1,06
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,48
|
Seans Raporu
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -187, 56 kaybederek (% -0.13 ) 149, 491
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12:29XU100
Endeks 123, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 5, 969.00 milyon TL de
-
12:24XU100
Endeks 123, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 5, 820.00 milyon TL de
-
12:23RYSAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 720 adet işlem