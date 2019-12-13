***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2019 11:17
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803345
BIST
12:05111.219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.104,33
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:055,7850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:056,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:05273,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,58
|4.226.081
|% 14,34
|
|TIRE
|3,32
|142.261.246
|% 12,16
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|EMNIS
|1,96
|44.298
|% 9,50
|
|GLRYH
|1,99
|12.126.676
|% -14,22
|
|USAK
|1,82
|31.156.772
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,36
|12.373.726
|% -9,33
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,11
|501.677.941
|% 0,36
|
|GARAN
|10,77
|171.550.718
|% 1,80
|
|ASELS
|19,68
|168.793.885
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,22
|161.713.545
|% 3,21
|
|TIRE
|3,32
|142.261.246
|% 12,16
|
|KRDMD
|2,46
|136.089.017
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|161.713.545
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|76.863.807
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.338.464
|% 1,22
|
|BSOKE
|1,37
|61.101.657
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7695
|% 1,60
|
|Frank
|5,8652
|5,9006
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5378
|1,5455
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-11,28
|
|Yarım
|873
|896
|-5,45
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|