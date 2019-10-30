***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-538.510 -538.510Transferler8.641.288 -8.641.288 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-329.684 -329.684Dönem Karı (Zararı)5.105.231 5.105.231Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.296.679 -7.006.726 5.105.231 49.867.418 49.867.418Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Transferler6.395.565 -6.395.565 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-330.851 -330.851Dönem Karı (Zararı)-5.777.491 -5.777.491Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.347.836 -611.161 -5.777.491 45.329.104 45.329.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.093.381 12.992.840Dönem Karı (Zararı)-5.777.491 5.105.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.673.214 13.417.400Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 3.321.131 4.663.184Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-155.427 1.198.110Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1 -155.427 1.198.110Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.529.712 1.378.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.529.712 1.378.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.926.804 4.911.354Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.638.006Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-77.571Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-77.571Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler50.994 -294.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.277.519 -3.642.228Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.052.378 -9.339.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.181.604 -407.400Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.292.585 -13.810.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.590.520 25.504.487Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.134 -60.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-224.700 -5.529.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.618.204 14.880.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.721.693 -1.117.687Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.989.892 -769.876YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.632.723 -2.070.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 88.337Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 88.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -3.640.731 -2.244.697Alınan Faiz8.008 85.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.431.782 -8.934.110Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri53.711.777 21.584.443Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.192.092 -25.450.175Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-153.091 -111.910Ödenen Faiz-9.934.812 -4.956.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.294.322 1.987.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.294.322 1.987.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.633.893 1.265.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 339.571 3.253.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 339.571 1.633.893Ticari Alacaklar67.989.817 69.886.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 2.962.596 3.092.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 65.027.221 66.794.017Diğer Alacaklar375.895 1.557.499İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.1 75.324 307.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1 300.571 1.250.219Stoklar10 20.772.051 22.064.636Peşin Ödenmiş Giderler9.1 2.264.489 2.672.970Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.111 13.024Diğer Dönen Varlıklar1.251.248 27.002ARA TOPLAM92.994.182 97.855.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.994.182 97.855.791DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar11 62.448.940 59.761.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 63.308 101.359TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.297.136 60.647.863TOPLAM VARLIKLAR156.291.318 158.503.654KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 30.309.909 14.070.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.959.330 4.668.755Ticari Borçlar6 55.798.210 66.961.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.1 39.021.178 41.577.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 16.777.032 25.383.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.847.729 961.677Diğer Borçlar111.848 100.714İlişkili Taraflara Diğer Borçlar52.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2 59.698 48.564Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.762.286 1.903.536Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.989.892Kısa Vadeli Karşılıklar2.904.558 3.580.443Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.810.156 3.478.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar94.402 102.253Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler948 0ARA TOPLAM99.694.818 94.236.957TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.694.818 94.236.957UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 4.536.329 6.310.985Ticari Borçlar0 427.505İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 427.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)333.196 499.794Uzun Vadeli Karşılıklar3.643.074 2.753.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.643.074 2.753.457Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.754.797 2.837.510TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.267.396 12.829.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.962.214 107.066.208ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.329.104 51.437.446Ödenmiş Sermaye16 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.171.515 21.502.366Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.171.515 21.502.366Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.347.836 -1.016.985Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-611.161 -7.006.726Net Dönem Karı veya Zararı-5.777.491 6.395.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.329.104 51.437.446TOPLAM KAYNAKLAR156.291.318 158.503.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat141.544.485 153.161.768 48.445.590 57.649.215Satışların Maliyeti-117.684.633 -123.958.432 -42.044.312 -44.773.422TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.859.852 29.203.336 6.401.278 12.875.793BRÜT KAR (ZARAR)23.859.852 29.203.336 6.401.278 12.875.793Genel Yönetim Giderleri-5.377.300 -4.601.676 -1.715.214 -1.574.276Pazarlama Giderleri-12.356.660 -10.787.031 -4.303.122 -3.748.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.191.666 9.396.094 157.632 5.666.142Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.168.245 -11.591.757 -2.031.860 -8.144.517ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.149.313 11.618.966 -1.491.286 5.074.502Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler120.000TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-42.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.149.313 11.696.537 -1.491.286 5.074.502Finansman Gelirleri8.008 85.568 2.354 24.612Finansman Giderleri-9.934.812 -5.038.868 -3.505.940 -2.067.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.777.491 6.743.237 -4.994.872 3.031.823Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.638.006 42.545 -689.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.414.008 339.769 -1.026.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri776.002 -297.224 336.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.777.491 5.105.231 -4.952.327 2.342.223DÖNEM KARI (ZARARI)-5.777.491 5.105.231 -4.952.327 2.342.223Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.777.491 5.105.231 -4.952.327 2.342.223Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 17 -0,28887000 0,25526000 -0,24762000 0,11711000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 17 -0,28887000 0,25526000 -0,24762000 0,11711000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-330.851 -329.684 -103.193 -200.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.2 -413.564 -412.105 -128.992 -251.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler82.713 82.421 25.799 50.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi82.713 82.421 25.799 50.214Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-330.851 -329.684 -103.193 -200.856TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.108.342 4.775.547 -5.055.520 2.141.367Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.108.342 4.775.547 -5.055.520 2.141.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795610BIST