***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2020 12:02
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." Hükmüne uygun olarak, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 5.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813150
BIST
14:27122.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.369,65
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:275,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0193
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8517
14:276,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5338
14:27293,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.606.455
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.094.636
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,17
|82.818.233
|% 14,03
|
|FONET
|9,69
|116.121.244
|% 13,07
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|684.116
|% -6,67
|
|PGSUS
|77,20
|459.828.223
|% -6,31
|
|THYAO
|15,08
|1.749.786.964
|% 2,59
|
|GUSGR
|2,57
|552.392.431
|% -3,02
|
|AKBNK
|8,86
|460.215.422
|% 0,80
|
|PGSUS
|77,20
|459.828.223
|% -6,31
|
|EKGYO
|1,68
|389.747.428
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,68
|389.747.428
|% 2,44
|
|GUSGR
|2,57
|552.392.431
|% -3,02
|
|ALBRK
|1,77
|214.149.534
|% 1,14
|
|THYAO
|15,08
|1.749.786.964
|% 2,59
|
|KRDMD
|3,08
|342.279.346
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6399
|7,6783
|% 0,07
|
|Frank
|6,0732
|6,1098
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5597
|1,5675
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,60
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|-0,24
|
|Yarım
|935
|959
|-0,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|0,23
|
Seans Raporu
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14:39DAGHL
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