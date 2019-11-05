GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.11.2019 20:34
GÜNCEL HABERLER

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2019
Karar Sayısı
2019 / 28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporunun,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
   Ali Sinan Tunaoğlu                                         Abdurahman Murat Kuloğlu
Yönetim Kurulu Başkanı                                    Denetim Komitesi Başkanı
 
  Serdar Nuri Tunaoğlu                                             Mehmet Sabri Zaim
       Genel Müdür                                               Denetim Komitesi Üyesi
  Mehmet Rıfat Saydı
  Mali İşler Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796774


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.525
Değişim :  0,44% |  437,53
Açılış :  100.147  
Önceki Kapanış :  100.088  
En Yüksek
100.694 En Düşük
99.848
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,80 141.230.557 % 19,87  
BJKAS 2,14 232.778.496 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.736.902 % 14,95  
ISKUR 169.000,00 169.000 % 12,67  
HATEK 5,57 44.429.172 % 10,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3950 7,4321 % 0,35  
Frank 5,7723 5,8071 % -0,22  
Riyal 1,5303 1,5380 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 -25,52  
Altın Gr. 274 274 -4,31  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,61 17,63 -0,41  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 -0,07  
B. Petrol 62,85 62,85 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru