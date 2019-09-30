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***KAREL* *TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.09.2019 17:04
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***KAREL******TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Bölge Çözüm Ortaklığı
İhaleyi Açan Taraf
Turkcell Grup (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/06/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
39 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 500 Milyon Türk Lirası civarında olacaktır.
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Tahmini Oran % 62,5 tir (39 Aylık Tahmini İhale Bedeli 500 Milyon Türk Lirası / 2018 Yılı Brüt Satış Hasılatı 800 Milyon Türk Lirası)
Açıklamalar

25.06.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere şirketimiz, Turkcell Grup'un çıktığı Bölge Çözüm Ortaklığı e-ihalesi kapsamında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.'nin İzmir, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Erzurum ve Van Bölgelerinde bulunan baz istasyonları ve fiber optik sistemleri altyapı bakım ve kurulumu ile kulelerin bakımı işleri için sözleşme görüşmelerine başlamak üzere davet edilmişti.
İlgili sözleşme henüz imzalanmamış olup sözleşmenin detay kısımları ile ilgili görüşmeler devam etmekle birlikte, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle personelimiz sahaları devir alacak ve operasyonun tüm sorumluluğu Şirketimize geçecektir.
İmzalanacak olan sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, 39 aylık sözleşme süresi içerisinde tahmini toplam ciro beklentimiz yaklaşık 500 Milyon Türk Lirası'dır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789244


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